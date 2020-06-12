Стрімінговий сервіс Netflix презентував трейлер нового комедійного мюзиклу про пісенному конкурсі "Євробачення" з Рейчел МакАдамс і Віллом Ферреллом.

Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі Netflix.

Як повідомлялося раніше, в травні минулого року стало відомо, що стрімінговий сервіс Netflix хоче зняти комедію про конкурс пісень “Євробачення” з Рейчел МакАдамс та Віллом Ферреллом.

Майже за рік Netflix готується представити кінострічку. Прем’єра “Конкурс “Євробачення”: Сага про вогонь” (“EUROVISION SONG CONTEST: The Story Of Fire Saga”) запланована на 26 червня 2020 року.

Стрічка розповість про двох співаків з маленького міста, які хочуть стати поп-зірками та виступити на відомому музичному конкурсі.

“Коли музикантам Ларсу (Уілл Феррелл) та Сігріт (Рейчел МакАдамс) надається можливість представити свою країну на найбільшому в світі конкурсі пісень, у них нарешті з’являється шанс довести, що будь-яка мрія, за яку варто жити, — це мрія, за яку варто боротися”, — йдеться в описі трейлера.