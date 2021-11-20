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Netflix показав дебютний трейлер другого сезону серіалу «Емілі в Парижі»

Стрімінговий сервіс Netflix показав дебютний трейлер другого сезону серіалу “Емілі в Парижі”.

Субота, 20 листопада 2021, 11:29

Ролик з’явився на Youtube-каналі Netflix.

У романтичній комедії двадцятирічна амбітна маркетинг-менеджерка з Чикаго Емілі, яку грає Лілі Коллінз, несподівано отримує роботу своєї мрії в Парижі.

Її компанія придбала французьку фірму з маркетингу предметів розкоші, а Емілі доручено оновити її стратегію в соціальних мережах. Нове життя Емілі в Парижі сповнене пригод та дивовижних подій, коли вона намагається завоювати увагу своїх колег, завести друзів і нові романи.

У другому сезоні в Емілі з’явиться новий коханий, а життя знову перетвориться на хаос. Головна героїня також вчитиметься відкрито говорити про свої почуття та спокійно розв’язувати проблеми.

У серіалі окрім Коллінз, зіграли Ешлі Парк (Мінді), Камілла Разат (Камілла), Лукас Браво (Габріель), Вільям Абаді (Антуан Ламбер), Бруно Гуеро (Люк), Самуель Арнольд (Жульєн) і Філіппін Леруа-Больйо (Сільві Грато).

Знімання другого сезону стартувало 3 травня в Парижі, Сен-Тропе та інших локаціях на півдні Франції.

  • У листопаді 2020 року з’явилась інформація, що стрімінговий сервіс Netflix продовжив серіал “Емілі в Парижі” на другий сезон.
Теги: відео, Емілі в Парижі, трейлер, Netflix

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