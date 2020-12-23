Ролик Netflix опублікував на своєму YouTube-каналі.
Композиція починається англійською мовою, а потім переходить на польську, турецьку, іспанську, португальську, німецьку та інші мови.
“Наші Лютики по всьому світу об’єдналися для створення особливого глобального міксу вашого улюбленого гімну з “Відьмака”, – зазначається в підписі до ролика.
Нагадаємо, пісня “Відьмакові заплатіть карбованою монетою”, написана композиторами Сонею Білоусовою та Джионою Остінелліруен на вірші Дженні Клейн, вперше пролунала 20 грудня 2019 року в другій серії телесеріалу “Відьмак” у виконанні Лютика (Джої Беті), після чого стала вірусним хітом і отримала безліч кавер-версій.
- Стрімінговий сервіс Netflix випустив альтернативний різдвяний трейлер першого сезону серіалу “Відьмак”.