Стрімінгова платформа Netflix показала перші кадри з третього сезону серіалу "Статеве виховання" і назвав дату його виходу.

Про це повідомляє журнал Deadline.

Так, прем’єра серіалу призначена на п’ятницю, 17 вересня.

“Настає новий навчальний рік. Отіс практикує секс без зобов’язань, Ерік і Адам офіційно разом, а у Джин скоро буде дитина. Тим часом новий директор Хоуп намагається зробити школу Мурдейла досконалою, Еймі відкриває для себе фемінізм, Джексон закохується, а втрачена голосова пошта все ще десь блукає”, – йдеться в описі шоу.

Крім того, на кадрах Netflix показав головних героїв серіалу: Отіса Мілберн (Аса Баттерфілд), Еріка Еффіонга (Нкуті Гатва), Мейв Уїлі (Емма Маккей) і Адама Гроффа (Коннор Суінделлс), а також героїню Еймі Гіббс (Емі Лу Вуд).