Netflix показав перші кадри фільму про сестру Шерлока – Енолі Холмс

У мережі опублікували перші кадри фільму "Енола Холмс", який є екранізацією циклу романів Ненсі Спрингер про молодшу сестру Шерлока Холмса.

Фото опубліковані в Twitter-акаунті стрімінгового сервісу Netflix, на якому вийде фільм.

Головну роль сестри Холмса зіграла зірка “Дуже дивних справ” Міллі Боббі Браун. Також у фільмі зіграли Генрі Кавілл, Хелена Бонем Картер і Сем Клафлін.

Режисером проєкту став Гаррі Бредбір. Він поставить стрічку за сценарієм Джека Торна ( “Гаррі Поттер і Прокляте дитя”).

Прем’єра фільму повинна відбутися в цьому році, однак точна дата наразі невідома.