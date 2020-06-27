Netflix показав перші кадри фільму про сестру Шерлока – Енолі Холмс

Фото опубліковані в Twitter-акаунті стрімінгового сервісу Netflix, на якому вийде фільм.
Головну роль сестри Холмса зіграла зірка “Дуже дивних справ” Міллі Боббі Браун. Також у фільмі зіграли Генрі Кавілл, Хелена Бонем Картер і Сем Клафлін.
Режисером проєкту став Гаррі Бредбір. Він поставить стрічку за сценарієм Джека Торна ( “Гаррі Поттер і Прокляте дитя”).
Прем’єра фільму повинна відбутися в цьому році, однак точна дата наразі невідома.
- Раніше стрімінговий сервіс Netflix презентував трейлер нового комедійного мюзиклу про пісенний конкурс “Євробачення” з Рейчел МакАдамс і Віллом Ферреллом.