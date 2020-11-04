Ролик опубліковано на YouTube-каналі Netflix.
Серіал вийде на платформі 25 грудня 2020 року.
За даними Deadline, історична романтична драма розповість про скандали і плітки в британському аристократичному суспільстві XIX століття. Сюжет розгорнеться навколо дівчини Дафни Бріджертон і холостяка герцога Гастінгса, за непростими відносинами яких спостерігає вся англійська знать.
У стрічці знялися Джулі Ендрюс, Фібі Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Аджоа Андо, Рубі Баркер, Джонатан Бейлі і Голда Рошевел.
Продюсером проєкту виступила Шонда Раймс.
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