Ролик опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Серіал вийде на платформі 25 грудня 2020 року.

За даними Deadline, історична романтична драма розповість про скандали і плітки в британському аристократичному суспільстві XIX століття. Сюжет розгорнеться навколо дівчини Дафни Бріджертон і холостяка герцога Гастінгса, за непростими відносинами яких спостерігає вся англійська знать.

У стрічці знялися Джулі Ендрюс, Фібі Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Аджоа Андо, Рубі Баркер, Джонатан Бейлі і Голда Рошевел.

Продюсером проєкту виступила Шонда Раймс.