Ролик опубліковано на YouTube-каналі Netflix. Також про це пише Hypebae.

Серіал складатиметься з трьох 40-хвилинних епізодів і розповість про кар’єру і особисте життя Наомі.

“Ніхто насправді не знає, на які жертви ви йдете, щоб бути хорошим”, – говорить вона в тизері.

Шоу глибоко розповість історію того, як Осака перемогла Серену Вільямс на Відкритому чемпіонаті США 2018 року, що стало для спортсменки моментом прориву.

“До того, як я виграла US Open, так багато людей говорили моєму батькові, що я ніколи не стану кимось… Я думаю, кількість уваги, яку я отримую, просто смішна. До цього вас ніхто не готує”, – продовжила вона.

Крім кар’єри зірки спорту, шоу також буде присвячено сім’ї Осаки, включаючи її батьків Леонарда Франсуа і Тамакі Осака.

Прем’єра міні-серіалу відбудеться на платформі Netflix 16 липня.