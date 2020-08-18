Стрімінговий сервіс Netflix показав тізер фільму "Енола Холмс", який є екранізацією циклу романів Ненсі Спрингер про молодшу сестру Шерлока Холмса.

Про це пише PEOPLE.

Головну роль виконала зірка серіалу “Дуже дивні справи” Міллі Боббі Браун. У картині знялися Генрі Кавілл, який зіграв Шерлока Холмса, а також Сем Клафлін, Хелена Бонем Картер та інші зірки.

Сюжет стрічки заснований на романах Ненсі Спрингер.

Фільм розповість про зникнення матері Еноли, після чого юна Холмс, не отримавши підтримки від старших братів, самостійно відправиться на її пошуки.

Прем’єра картини відбудеться на Netflix 23 вересня.

alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️‍♀️🔍 pic.twitter.com/wslDtygxFn — Netflix (@netflix) August 17, 2020