Трейлер з’явився на Youtube-каналі Netflix.
Відомо, що прем’єра серіалу планується 25 березня. Загалом покажуть 8 серій анімаційної адаптації.
Глядачам презентують захопливу історію лицаря Девіона, який бореться із драконами.
Над створенням серіалу працювала Studio MIR, а продюсером став Ешлі Міллер, автор сценаріїв фільмів “Тор” та “Люди Ікс: Перший клас”.
- Раніше платформа Netflix показала трейлер документального фільму “Biggie: I Got a Story to Tell” про знаменитого репера The Notorious B.I.G., справжнє ім’я якого Крістофер Воллес.