Стрімінговий сервіс Netflix зробив подарунок усім шанувальникам відеогри Dota та підготував до випуску тематичний серіал “Dota: Dragon's Blood”.

Трейлер з’явився на Youtube-каналі Netflix.

Відомо, що прем’єра серіалу планується 25 березня. Загалом покажуть 8 серій анімаційної адаптації.

Глядачам презентують захопливу історію лицаря Девіона, який бореться із драконами.

Над створенням серіалу працювала Studio MIR, а продюсером став Ешлі Міллер, автор сценаріїв фільмів “Тор” та “Люди Ікс: Перший клас”.