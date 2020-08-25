Netflix показав трейлер «Еноли Холмс» – фільму про молодшу сестру Шерлока

Стрімінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер фільму "Енола Холмс", який є екранізацією циклу романів Ненсі Спрингер про молодшу сестру Шерлока Холмса.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі сервісу.

“Коли Енола Холмс, сестра-підліток Шерлока, виявляє, що її мати зникла, вона споряджається на її пошуки, ставши самостійним суперслідчим, який перехитрив свого знаменитого брата і розгадав небезпечну змову навколо таємничого молодого лорда”, – йдеться в описі до відео.

Головну роль у фільмі виконала зірка серіалу “Дуже дивні справи” Міллі Боббі Браун. У картині знялися Генрі Кавілл, який зіграв Шерлока Холмса, а також Сем Клафлін, Хелена Бонем Картер та інші зірки.

Сюжет стрічки заснований на романах Ненсі Спрингер. Прем’єра картини відбудеться на Netflix 23 вересня.