Про це пише People.

Стрічка, прем’єра якої запланована на 1 березня, розповість про етапи дорослішання і початок кар’єри The Notorious B.I.G.

Продюсерами проєкту виступили Diddy і мама репера – Віолетта Уоллес.

Фільм був вперше анонсований у 2017 році. Він повинен був називатися “One More Chance” на честь хіта Biggie Smalls ’95, який зайняв 2-е місце в Billboard Hot 100.

“Про документальні фільми часто жартують, що ніколи не знаєш, скільки часу на них піде. Цей фільм відповідав всім цим стереотипам, і нам треба було чотири роки на його розробку і створення. За ці роки ми занурилися в Бруклін з 70-х по 90-ті. Легко побачити, наскільки сильно змінився Бруклін з часів Крістофера. Тоді Воллес був дитиною, але вже ясно, що чимало рис чорношкірого юнака в цій країні не змінилися”, – зазначив режисер стрічки Еммет Маллой.

Варто зазначити, що The Notorious B.I.G. широко відомий як один з найвеличніших реперів всіх часів. Він був відомий своїм “вільним, легким флоу”, похмурою, напівавтобіографічною лірикою, а також здатністю розповідати історії, які зосереджені на злочинах і труднощах.

9 березня 1997 року Крістофер Воллес був убитий невідомим в ході стрілянини з машини в Лос-Анджелесі. Його другий альбом, Life After Death, випущений через два тижні, зайняв 1 місця в американських поп і R&B чартах.

Воллес також є одним з найбільш продаваних музичних виконавців всіх часів. Станом на 2016 рік було продано близько 40 мільйонів його записів по всьому світу. За свою кар’єру, а також посмертно, B.I.G. був номінований на 20 премій, 12 з яких він виграв.