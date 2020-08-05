Відео опубліковано на YouTube-каналі сервісу.
Головну роль – медсестри Мілдред Ретчед – виконала Сара Полсон. У серіалі також знялися Синтія Ніксон, Джуді Девіс, Шерон Стоун, Фінн Уіттрок і Чарлі Карвер.
Дія серіалу розгортається в 1947 році. За сюжетом Мілдред відправиться в Північну Каліфорнію, де планує влаштуватися на роботу в провідній психіатричній лікарні. З’ясовується, що там над людьми проводять дивні експерименти. Маючи секретну місію, Мілдред проявляє себе як хороша медсестра, завдяки чому їй вдається завоювати авторитет. Але в її душі буде відбуватися щось темне.
- Раніше в Мережі з’явилися перші кадри серіалу Ratched (“Сестра Ретчед”), який став приквелом до фільму “Пролітаючи над гніздом зозулі”.