Ролик опубліковано на YouTube-каналі Netflix.
Фільм має вийти в прокат 16 вересня поточного року.
Сюжет картини заснований на однойменному романі Дональда Рея Поллока, опублікованого у 2011 році.
Події у фільмі розгортаються в американському штаті Огайо між кінцем Другої світової війни та початком В’єтнамської війни. Фільм розповість історію різних людей, які страждають від наслідків післявоєнних травм і злочинності.
Режисером стрічки виступив Антоніо Кампос, продюсери — Джейк Джилленхол і Рендалл Постер. А головні ролі виконали зірки кіновсесвіту Marvel – Том Голланд (Людина-павук) і Себастіан Стен (Бакі), а також Роберт Паттінсон, відомий за роллю вампіра у сазі “Сутінки”.
У фільмі також знімалися Гаррі Меллінг, Райлі Кіо, Хейлі Беннетт, Білл Скарсгард, Елайза Сканлен, Міа Васиковська і Джейсон Кларк.
- Раніше в Мережі з’явилися перші кадри майбутнього фільму від Netflix “Диявол назавжди” із Томом Голландом та Робертом Паттінсоном у головних ролях.