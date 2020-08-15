Стрімінговий сервіс Netflix оприлюднив перший трейлер трилера "Диявол назавжди" ("The Devil All the Time"), головні ролі в якому зіграють Том Голланд і Роберт Паттінсон.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Фільм має вийти в прокат 16 вересня поточного року.

Сюжет картини заснований на однойменному романі Дональда Рея Поллока, опублікованого у 2011 році.

Події у фільмі розгортаються в американському штаті Огайо між кінцем Другої світової війни та початком В’єтнамської війни. Фільм розповість історію різних людей, які страждають від наслідків післявоєнних травм і злочинності.

Режисером стрічки виступив Антоніо Кампос, продюсери — Джейк Джилленхол і Рендалл Постер. А головні ролі виконали зірки кіновсесвіту Marvel – Том Голланд (Людина-павук) і Себастіан Стен (Бакі), а також Роберт Паттінсон, відомий за роллю вампіра у сазі “Сутінки”.

У фільмі також знімалися Гаррі Меллінг, Райлі Кіо, Хейлі Беннетт, Білл Скарсгард, Елайза Сканлен, Міа Васиковська і Джейсон Кларк.