Про це повідомляє видання Variety.

За інформацією джерел видання, Netflix співпрацюватиме над проєктом з компанією Skydance, яка продюсувала два останні фільми франшизи.

Серіал створюватимуть у партнерстві з Production IG, з якою Netflix співпрацює з 2018 року.

Команда, що працює над аніме-серіалом, переконана, що “Термінатор” — це культова науково-фантастична історія, що з часом стає лише актуальнішою.

“Новий серіал досліджуватиме цей всесвіт як ніколи раніше. Ми не можемо дочекатися, коли фанати відкриють для себе цю дивовижну нову главу в епічній битві між машинами і людьми”, — зазначив Джон Дердеріан, віцепрезидент Netflix щодо Японії і аніме.

Що відомо про франшизу “Термінатор”?

Нагадаємо, станом на 2021 рік вийшло 6 стрічок про термінатора з Арнольдом Шварценеггером, який грає автономного робота. Також випущені серіал, книги, комікси, ігри тощо.

Франшиза оповідає про війну людства проти машин і подорожі в часі. Головними героями цієї франшизи є люди: Сара Коннор, Джон Коннор і Кайл Різ, а також роботи-термінатори.

Перший “Термінатор” був випущений у 1984 році й станом на 2020 рік обіймав 244 позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Режисером стрічок виступив Джеймс Кемерон.

У 1991 році вийшла стрічка “Термінатор 2: Судний день”, це сиквел до оригінального фільму. Слідом у 2003 вийшов сиквел вже до фільму 1991 року, над яким працювала вже інша команда, але головну роль зіграв Шварценеггер.

2008 року за мотивами першого фільму знято телесеріал “Термінатор: Хроніки Сари Коннор”. Його сюжетом є альтернативне продовження другої частини.

У 2009 році вийшов “Термінатор: Порятунок прийде”, в якому головною дієвою особою став Джон Коннор.

Стрічка 2015 року “Термінатор: Генезис” мав точні відтворення сцен першого фільму, але описував альтернативний хід подій.

Франшиза “Термінатор” виявилася шалено успішною і стрічки разом зібрали у світовому прокаті понад 2 мільярди доларів.

Останній фільм — “Термінатор: Темні долі” — вийшов у 2019 році. Фільм ігнорує події “Повстання машин”, “Та прийде рятівник” і “Генезис”. Події в ньому починаються в 1998 році, через три роки після закінчення подій фільму “Судний день”.