Сервіс Netflix показав перший тизер фільму "Манк" режисера Девіда Фінчера ("Бійцівський клуб"). Для Фінчера це буде перший за шість років фільм.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Чорно-білий фільм розповідає про сценариста Германа Я. Манкевича, який був популярним в епоху раннього Голлівуду.

Дія стрічки розгортається в 1930-х роках. За сюжетом автор докладатиме зусиль вчасно завершити сценарій культового оскароносного фільму “Громадянин Кейн” режисера Орсона Веллса. Чорно-біла біографічна стрічка простежить взаємини Манкевича з режисером “Кейна” Орсоном Веллсом, братом Джозефом та індустрією в цілому.

Головну роль у картині сценариста Германа Манкевича зіграв Гері Олдман. Крім Олдмана, в стрічці знімалися Аманда Сайфрід (актриса Меріон Девіс), Лілі Коллінз (секретарка Манка, Рита), Том Пелфрі (Джозеф Манкевич), Том Берк (Орсон Веллс), Чарльз Денс (медіамагнат Чарльз Рендольф Герст).

Сценарій “Манка” в 1990-х написав батько постановника Джек Фінчер, проте до початку виробництва дожити так і не встиг.

Фільм вийде в кінотеатрах у листопаді й буде доступний на потоковій платформі Netflix із 4 грудня. Це перший фільм Фінчера після релізу стрічки “Загублена” 2014 року.