Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.
Чорно-білий фільм розповідає про сценариста Германа Я. Манкевича, який був популярним в епоху раннього Голлівуду.
Дія стрічки розгортається в 1930-х роках. За сюжетом автор докладатиме зусиль вчасно завершити сценарій культового оскароносного фільму “Громадянин Кейн” режисера Орсона Веллса. Чорно-біла біографічна стрічка простежить взаємини Манкевича з режисером “Кейна” Орсоном Веллсом, братом Джозефом та індустрією в цілому.
Головну роль у картині сценариста Германа Манкевича зіграв Гері Олдман. Крім Олдмана, в стрічці знімалися Аманда Сайфрід (актриса Меріон Девіс), Лілі Коллінз (секретарка Манка, Рита), Том Пелфрі (Джозеф Манкевич), Том Берк (Орсон Веллс), Чарльз Денс (медіамагнат Чарльз Рендольф Герст).
Сценарій “Манка” в 1990-х написав батько постановника Джек Фінчер, проте до початку виробництва дожити так і не встиг.
Фільм вийде в кінотеатрах у листопаді й буде доступний на потоковій платформі Netflix із 4 грудня. Це перший фільм Фінчера після релізу стрічки “Загублена” 2014 року.
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