Netflix призупинив зйомки другого сезону серіалу «Відьмак»

Про це повідомляє Deadline.

Позитивні тести на коронавірус були отримані у чотирьох членів знімальної групи. Їх ізолювали від решти команди.

Після проведення додаткових тестів в Netflix ухвалять рішення про відновлення виробництва.

Перший сезон телесеріалу “Відьмак” за мотивами книг польського письменника Анджея Сапковського вийшов в грудні 2019 року. Прем’єра другого сезону очікується на початку 2021 року.

Новий сезон буде називатися не просто “Відьмак-2” – він повинен отримати підзаголовок “Таємничі монстри”.

Прем’єра сезону, в якому головний герой зіткнеться з таємничими монстрами, запланована на 2021 рік.

Як відомо, перший сезон “Відьмака” вийшов на Netflix у грудні минулого року. Головний його герой Геральт – мисливець за монстрами, котрий піддався в дитинстві серії мутацій.

“Відьмак” став одним із найпопулярніших серіалів на платформі.