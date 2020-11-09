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Netflix призупинив зйомки другого сезону серіалу «Відьмак»

Виробництво серіалу "Відьмак" тимчасово зупинено через виявлення декількох випадків зараження COVID-19 серед членів знімальної команди.

Понеділок, 9 листопада 2020, 00:53

Про це повідомляє Deadline.

Позитивні тести на коронавірус були отримані у чотирьох членів знімальної групи. Їх ізолювали від решти команди.

Після проведення додаткових тестів в Netflix ухвалять рішення про відновлення виробництва.

Перший сезон телесеріалу “Відьмак” за мотивами книг польського письменника Анджея Сапковського вийшов в грудні 2019 року. Прем’єра другого сезону очікується на початку 2021 року.

Новий сезон буде називатися не просто “Відьмак-2” – він повинен отримати підзаголовок “Таємничі монстри”.

Прем’єра сезону, в якому головний герой зіткнеться з таємничими монстрами, запланована на 2021 рік.

Як відомо, перший сезон “Відьмака” вийшов на Netflix у грудні минулого року. Головний його герой Геральт – мисливець за монстрами, котрий піддався в дитинстві серії мутацій.

“Відьмак” став одним із найпопулярніших серіалів на платформі.

Теги: Відьмак, Коронавірус, Netflix

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