Про це повідомляється на офіційній сторінці проєкту в Twitter.

Повідомлення оформлено у вигляді листа однієї з героїнь, леді Уістлдаун.

“Здається, у нас є спеціальне оголошення.”Бріджертони” повернуться на другий і третій сезони. Цьому автору доведеться купити більше чорнила”, – пише вона.

“Коли я прочитала чудові романи Джулії Куїнн, я знала, що це історії, які зачарують глядачів. Але розвиток цієї адаптації не був би успішним без значного внеску всієї команди Shondaland”, – сказала сценаристка проєкту Шонда Раймс.

“Бріджертони” збили нас з ніг. Творча команда на чолі з Шондою знала матеріал і зняла для нас красиву, емоційну, романтичну драму. У них є неймовірні плани на майбутнє, і ми думаємо, що глядачі будуть продовжувати мліти від цього шоу”, – каже Бела Баджарія, віцепрезидентка Netflix з глобального телебачення.

Історична романтична драма розповідає про скандали й плітки в британському аристократичному суспільстві XIX століття. Сюжет розгортається навколо дівчини Дафни Бріджертон і нежонатого герцога Гастінгса, за непростими відносинами яких спостерігає вся англійська знать.