Netflix прибрав з американського каталогу всі фільми з Джонні Деппом

Про це повідомляє The Geek Buzz.
За даними видання, цей крок пов’язаний із рішенням Верховного суду США на користь колишньої Джонні Деппа Ембер Герд та таблоїду The Sun, який звинуватив голлівудського актора в тому, що він бив свою дружину.
Ніяких офіційних заяв з цього приводу сервіс не робив. Однак фільми з Джонні Деппом залишаються доступними за межами США.
Apparently Netflix removed all of Johnny Depp’s movies 🤔🤔 pic.twitter.com/12gon1OWR4
— Dashing David (@DashingDavidYT) December 22, 2020
Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.
У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.
- 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
- 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
- На початку 2021 року голлівудські актори Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначається, що колишня Деппа має докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, мова йде про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.