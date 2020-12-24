Netflix прибрав з американського каталогу всі фільми з Джонні Деппом

Стрімінговий сервіс Netflix прибрав зі свого американського каталогу всі фільми, у зйомках яких брав участь Джонні Депп.

Про це повідомляє The Geek Buzz.

За даними видання, цей крок пов’язаний із рішенням Верховного суду США на користь колишньої Джонні Деппа Ембер Герд та таблоїду The Sun, який звинуватив голлівудського актора в тому, що він бив свою дружину.

Ніяких офіційних заяв з цього приводу сервіс не робив. Однак фільми з Джонні Деппом залишаються доступними за межами США.

Apparently Netflix removed all of Johnny Depp’s movies 🤔🤔 pic.twitter.com/12gon1OWR4 — Dashing David (@DashingDavidYT) December 22, 2020