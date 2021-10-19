Стримінгова платформа Netflix розігрує серед глядачів вбрання ідентичне тому, яке носили герої одного з найпопулярніших її шоу — "Гра в кальмара".

Про це повідомили на сторінці Netflix Japan в Twitter.

Компанія пропонує глядачам описати в 140 символах, хто і чому їм найбільше подобається з персонажів “Гри в кальмара”.

Серед тих, хто підпишеться на сторінку та зробить репост із додаванням згаданого вище опису, розіграють комплекти одягу, аналогічні тим, що носили персонажі серіалу. Переможців буде лише три. Конкурс триватиме до 24 жовтня включно.

Редакція видання Vogue Japan отримала такий самий подарунковий набір і продемонструвала його вміст. Біле взуття без шнурівок, яке носили герої шоу, набір не містить.

Що відомо про серіал?

“Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний та знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася 17 вересня.

Головні ролі зіграли Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.

За сюжетом, група людей, що потребує грошей, отримує запрошення до участі в дитячих іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри. Учасники вмирають один за одним. Відмовитися від гри неможливо. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), ті, хто програє, — загинуть.

Корейський серіал швидко став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” та іспанський серіал “Паперовий будинок”. 13 жовтня “Гра в кальмара” офіційно став найпопулярнішим серіалом Netflix – шоу подивилися на 111 мільйонах акаунтів.