Netflix розкрив дату прем’єри п’ятого сезону серіалу «Корона», – відео

П’ятий сезон серіалу “Корона” вийде у листопаді 2022 року. Дату прем’єри оголосила акторка Імельда Стонтон, яка зіграє роль Єлизавети II.

Відео з’явилося на Youtube-каналі Netflix.

З огляду на те, що 4-й сезон серіалу присвячений 1970-м і 80-м рокам, зокрема прем’єрству Маргарет Тетчер, весіллю Діани та Чарльза і народженню принців Вільяма та Гаррі, у п’ятому сезоні глядачам покажуть події 1990-х.

Стонтон у відеозверненні оголосила, що прем’єра п’ятого сезону “Корони” відбудеться у листопаді 2022 року. Інформація про день прем’єри стане відома згодом.

Четвертий сезон “Корони” на “Еммі-2021” визнали кращим драматичним серіалом.