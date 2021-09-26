Netflix розкрив дату прем’єри п’ятого сезону серіалу «Корона», – відео

Відео з’явилося на Youtube-каналі Netflix.
З огляду на те, що 4-й сезон серіалу присвячений 1970-м і 80-м рокам, зокрема прем’єрству Маргарет Тетчер, весіллю Діани та Чарльза і народженню принців Вільяма та Гаррі, у п’ятому сезоні глядачам покажуть події 1990-х.
Стонтон у відеозверненні оголосила, що прем’єра п’ятого сезону “Корони” відбудеться у листопаді 2022 року. Інформація про день прем’єри стане відома згодом.
Четвертий сезон “Корони” на “Еммі-2021” визнали кращим драматичним серіалом.
- Раніше стало відомо, що деякі члени королівської родини незадоволені тільки що вийшли четвертим сезоном серіалу Netflix “Корона”. Вся річ у тому, що в серіалі в непривабливому світлі зображений шлюб принца Чарльза (Джош О’Коннор) і Дайани Спенсер (Емма Коррін).