Про це повідомляється на сайті Netflix.

Відомо, що створенням серіалу займається актор і режисер Ален Шаба, який написав сценарій до “Астерікс і Обелікс: місія “Клеопатра” та зіграв там роль Цезаря.

Серіал створюють на основі оригінального коміксу “Астерікс і Велика битва”. За сюжетом римляни, яких постійно бентежать Астерікс і його односельці, влаштовують бійню з галльськими вождями й викрадають друїда разом з його чарівним зіллям.

“Я канадець французького походження, і як і більшість франкомовних, я виріс з Астеріксом, його нерозлучним другом Обеліксом і вірним товаришем Догматіксом. Я дивився спеціальні анімаційні ролики й з релігійною фанатичністю читав книги. Якби ви сказали мені в 8 років, що одного разу я допоможу оживити цих персонажів… Я б вам не повірив!”, – поділився директор анімаційного департаменту Netflix Домінік Базе.

Анімаційний серіал про Астерікса та Обелікса чекають у всьому світі. Найбільше фанів цих героїв налічується у Франції, Італії, Німеччині та Канаді. Базе зазначив, що популярність цих героїв у тому, що їхня історія підходить для глядачів будь-якого віку та національності.

Прем’єра серіалу відбудеться у 2023 році.