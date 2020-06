Про це сервіс повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“Коли ми говоримо Black Lives Matter, ми також маємо на увазі, що історії темношкірих людей мають значення. Розуміючи, що наш шлях до істинних, системних змін займе час, ми починаємо його з уявлення потужних і складних історій про темношкірих людей”, – йдеться в повідомленні.

В добірку, зокрема, увійшли фільми “Тринадцята” і “Коли вони нас побачать” Аві Дюверном, “Ферма “Мадбаунд “, “Помаранчевий – хіт сезону”, “Дорогі білі” і “Місячне світло” Баррі Дженкінса.

Доступ до колекції можна отримати через головне меню Netflix.

