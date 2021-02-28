Американська компанія Netflix створила фонд в розмірі $100 мільйонів для розвитку інклюзивності своїх проєктів.

Про це пише Engadget.

Netflix опублікував результати дослідження інклюзивності своїх фільмів і серіалів, випущених за 2018 і 2019 роки. Воно було проведене USC Annenberg Inclusion Initiative за запитом компанії і показало, що хоча шоу і просунулися в напрямі інклюзивності, ще є істотні недоліки.

Так, 54,5% серіалів у студії в якості головних героїв представляють саме жінок. Також жінки становлять 29,8% творців проектів Netflix. Загалом по індустрії цей показник дорівнює 23,5%. А серед постановників не бiлi жінки складають всього 6,2%.

Крім того, згідно зі звітом, расове/етнічне представництво варіюється в залежності від групи, а ЛГБТК+ люди і люди з обмеженими можливостями зустрічаються рідко.

Щоб внести поліпшення, компанія створила Фонд рівних творчих можливостей (Creative Equity), в який інвестує 100 мільйонів доларів на найближчі п’ять років. Він займеться тим, щоб надати право на присутність в масовій культурі групам, що дискримінуються, які до цього там ігнорували.

Фонд також займеться створенням “індивідуальних програм” Netflix, які допоможуть виявляти, навчати і забезпечувати роботою перспективних талановитих людей у всьому світі.