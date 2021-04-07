Про це повідомляє провідний американський тижневик Variety.
Зокрема, Netflix викупив права на документальний серіал за $30 мільйонів, хоча людина, знайома з цим питанням, сказала виданню, що це неточна цифра.
Серіал міститиме кадри Веста, що раніше не публікувалися, і охоплюватиме його кар’єру в музиці та моді, його невдалі президентські перегони у 2020 році та смерть його матері, Доньди Вест.
Багатосерійний документальний серіал, який ще не має назви, створений режисерським дуетом Coodie & Chike, який вже працював з Вестом.
Очікується, що проєкт Netflix буде випущений цього року.
Нагадаємо, що телезірка і модель Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом.