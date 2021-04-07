Про це повідомляє провідний американський тижневик Variety.

Зокрема, Netflix викупив права на документальний серіал за $30 мільйонів, хоча людина, знайома з цим питанням, сказала виданню, що це неточна цифра.

Серіал  міститиме  кадри Веста, що раніше не публікувалися, і  охоплюватиме його кар’єру в музиці та моді, його невдалі президентські перегони у  2020 році та смерть його матері, Доньди Вест.

Багатосерійний документальний серіал, який ще не має назви, створений режисерським дуетом Coodie & Chike, який вже працював з Вестом.

Очікується, що проєкт Netflix буде випущений  цього року.

Нагадаємо, що телезірка і модель Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом.

  • Кім  Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
  • Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.