Про це повідомляє портал Nintendo.

Серіал складатиметься з шести епізодів. У них піде мова про ігри кінця XX століття і про те, як автори відомих франшиз прийшли в гейм-розробку. На даний момент відомо, що серіал розповість про ігри Nintendo, Sega, Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, Pac-Man і Doom.

Прем’єра відбудеться 19 серпня в онлайн-кінотеатрі.