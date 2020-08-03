Про це повідомляє портал Nintendo.
Серіал складатиметься з шести епізодів. У них піде мова про ігри кінця XX століття і про те, як автори відомих франшиз прийшли в гейм-розробку. На даний момент відомо, що серіал розповість про ігри Nintendo, Sega, Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, Pac-Man і Doom.
Прем’єра відбудеться 19 серпня в онлайн-кінотеатрі.
- Раніше також повідомлялося, що Netflix займається створенням фільму за мотивами гри Beyond Good & Evil.