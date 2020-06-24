Студія Aardman Animations, яка є творцем популярного мультфільму "Втеча з курника", з нагоди 20-річчя анімації анонсувала її продовження, яке вийде на Netflix.

Про це пише Variety.

Виконавчими продюсерами мультфільму стануть аніматор першої частини Пітер Лорд і Девід Скортон, який працював над “Уоллесом і Громітом”. Нік Парк виступить в ролі творчого консультанта. До проєкту також долучаться сценаристи Кері Кіркпатрік, Рейчел Туннард і Джон О’Фаррелл. Режисером картини буде Сем Фелл.

Сиквел розповість про Джинджер і Рокі, які опинилися в справжньому раю для курей. У них з’явилася дочка Моллі, яка занадто швидко зростає, через що Джинджер і Рокі опиняються в глухому куті. Водночас, їх волі загрожує небезпека, через яку Джинджер знову стає головним борцем за незалежність.

Очікується, що зйомки мультфільму відбудуться наступного року.