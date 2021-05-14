Netflix випустить сиквел «Еноли Холмс»

Про це повідомляють видання The Verge і Deadline.
Сюжет сиквела поки не розкривається. Також невідома дата його прем’єри.
При цьому, багато ключових актори повернуться до своїх ролей. Зокрема, Міллі Боббі Браун і Генрі Кавілл знову зіграють Енолу і Шерлока відповідно.
Режисером фільму виступить Гаррі Бредбері, а Джек Торн, який написав сценарій до першого фільму, буде працювати і над сиквелом.
“Я не можу дочекатися, щоб знову співпрацювати з моєю родиною Еноли Холмс! Енола займає особливе місце в моєму серці – вона сильна, безстрашна, розумна і хоробра. Я з нетерпінням чекаю, коли фанати побачать, як продовжується її шлях!”- зазначила Боббі Браун.
The sequel is afoot!
The adventure continues as Millie Bobby Brown & Henry Cavill return to the world of ENOLA HOLMES, reteaming with director Harry Bradbeer & writer Jack Thorne on a second film based on Nancy Springer’s book series about Sherlock Holmes’ brilliant sister. 🔎 pic.twitter.com/7tsr1fbej2
— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 13, 2021
- Раніше стрімінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер фільму “Енола Холмс”, який є екранізацією циклу романів Ненсі Спрингер про молодшу сестру Шерлока Холмса.