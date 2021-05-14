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Netflix випустить сиквел «Еноли Холмс»

Стрімінговий сервіс Netflix зніме продовження фільму "Енола Холмс", присвяченого пригодам сестри детектива Шерлока Холмса.

П’ятниця, 14 травня 2021, 10:13

Про це повідомляють видання The Verge і Deadline.

Сюжет сиквела поки не розкривається. Також невідома дата його прем’єри.

При цьому, багато ключових актори повернуться до своїх ролей. Зокрема, Міллі Боббі Браун і Генрі Кавілл знову зіграють Енолу і Шерлока відповідно.

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Режисером фільму виступить Гаррі Бредбері, а Джек Торн, який написав сценарій до першого фільму, буде працювати і над сиквелом.

“Я не можу дочекатися, щоб знову співпрацювати з моєю родиною Еноли Холмс! Енола займає особливе місце в моєму серці – вона сильна, безстрашна, розумна і хоробра. Я з нетерпінням чекаю, коли фанати побачать, як продовжується її шлях!”- зазначила Боббі Браун.

  • Раніше стрімінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер фільму “Енола Холмс”, який є екранізацією циклу романів Ненсі Спрингер про молодшу сестру Шерлока Холмса.
Теги: Енола Холмс, Netflix, сиквел, Шерлок Холмс

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