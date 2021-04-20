Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.

Перший сезон зняли режисери Девід Фінчер (“Бійцівський клуб”) і Тім Міллер (“Дедпул”), він вийшов весною 2019 року і складався з 18-ти коротких серій. У другому сезоні постановницею стала Дженніфер Ю Нельсон (“Кунг-фу Панда 2 і 3”).

Всі серії відрізняються одна від одної за візуальною стилістикою та зняті різними авторами й у різних жанрах – від наукової фантастики до жахів і комедії.

Прем’єра другого сезону відбудеться на Netflix 14 травня 2021 року. Крім того, вже відомо, що проєкт продовжили на третій сезон, який з’явиться у 2022 році.