Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший офіційний трейлер другого сезону молодіжного комедійного серіалу "Я ніколи не..." ("Never Have I Ever").

Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи, докладніше пише портал IndieWire.

Серіал розповідає про дівчину-підлітка індійського походження, яка намагається стати популярною, але це виявляється не так просто.

Шоураннерами стали Мінді Кейлінг (“Офіс”) і Ленг Фішер (“Бруклін 9-9”).

Головну роль виконала Майтреи Рамакришнан. Також в шоу знялися Пурна Джаганнатан, Річа Шукла, Рамона Янг, Даррен Барнет, джара Льюісон і інші.

Другий сезон буде складатися з 10 епізодів. Реліз відбудеться 15 липня 2021 року на Netflix.