Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи, докладніше пише портал IndieWire.
Серіал розповідає про дівчину-підлітка індійського походження, яка намагається стати популярною, але це виявляється не так просто.
Шоураннерами стали Мінді Кейлінг (“Офіс”) і Ленг Фішер (“Бруклін 9-9”).
Головну роль виконала Майтреи Рамакришнан. Також в шоу знялися Пурна Джаганнатан, Річа Шукла, Рамона Янг, Даррен Барнет, джара Льюісон і інші.
Другий сезон буде складатися з 10 епізодів. Реліз відбудеться 15 липня 2021 року на Netflix.
- Раніше кінокомпанія Roadside Attractions опублікувала трейлер драми “Хороший Джо Белл” (“Good Joe Bell”).