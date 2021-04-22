Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.

Режисером виступив Олександр Ажа, який раніше зняв фільми “Дзеркала”, “Роги”, “Капкан”. Сценарій написала Крісті Леблан, це була її дебютна робота.

За сюжетом дівчина на ім’я Ліз опинилася в полоні у штучного інтелекту на ім’я МІЛО. Вона прокидається в кріокапсулі та нічого не пам’ятаєє про себе. У неї залишається 90 хвилин до того, як кисень закінчиться.

Головну роль в картині виконала Мелані Лоран (“Безславні виродки”, “Ілюзія обману”, Малик Зіді (“Краплі дощу на розпечених скелях”) і Матьє Амальрік, який у фільмі озвучив штучний інтелект МІЛО.

Прем’єра фільму відбудеться 12 травня 2021 року на Netflix.