Netflix висуне Чедвіка Боузмана на «Оскар» за роль в «Чорному дні Ма Рейні»

Стрімінговая платформа Netflix висуне Чедвіка Боузмана на премію "Оскар" за роль в драмі "Чорне дно Ма Рейні".

Про це пише Variety.

Стрічка “Чорне дно Ма Рейні” є екранізацією п’єси знаменитого драматурга і володаря Пулітцерівської премії Августа Вілсона.

Дія картини розгортається в Чикаго 1927 року. Боузман зіграв в стрічці молодого і амбітного трубача Ма Ліві, який прагне залишити свій слід в музичній індустрії.

За номінацію “Оскара” за кращу жіночу роль також побореться актриса Віола Девіс, яка виконала головну роль у фільмі. Решта акторів, в тому числі Глінн Турман, Колман Домінго, Майкл Поттс і Тейлор Пейдж, будуть номінуватися в другорядних категоріях.

Прем’єра “Чорного дна Ма Рейні” відбудеться на Netflix 18 грудня.

29 серпня стало відомо, що у віці 43 років помер голлівудський актор Чедвік Боузман, відомий своєю роллю “Чорної пантери” у фільмі видавництва Marvel.