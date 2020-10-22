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Netflix висуне Чедвіка Боузмана на «Оскар» за роль в «Чорному дні Ма Рейні»

Стрімінговая платформа Netflix висуне Чедвіка Боузмана на премію "Оскар" за роль в драмі "Чорне дно Ма Рейні".

Четвер, 22 жовтня 2020, 18:20

Про це пише Variety.

Стрічка “Чорне дно Ма Рейні” є екранізацією п’єси знаменитого драматурга і володаря Пулітцерівської премії Августа Вілсона.

Дія картини розгортається в Чикаго 1927 року. Боузман зіграв в стрічці молодого і амбітного трубача Ма Ліві, який прагне залишити свій слід в музичній індустрії.

За номінацію “Оскара” за кращу жіночу роль також побореться актриса Віола Девіс, яка виконала головну роль у фільмі. Решта акторів, в тому числі Глінн Турман, Колман Домінго, Майкл Поттс і Тейлор Пейдж, будуть номінуватися в другорядних категоріях.

Прем’єра “Чорного дна Ма Рейні” відбудеться на Netflix 18 грудня.

29 серпня стало відомо, що у віці 43 років помер голлівудський актор Чедвік Боузман, відомий своєю роллю “Чорної пантери” у фільмі видавництва Marvel.

  • Раніше стрімінгова платформа Netflix опублікувала перші кадри з фільму “Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom).
Теги: відео, Оскар, Чедвік Боузман, Netflix

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