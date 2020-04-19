Netflix відкрив безкоштовний доступ до деяких документальних фільмів і серіалів з серії Netflix Originals.

Відео опубліковано на YouTube-каналі.

Стрімінговий сервіс зробив це, щоб допомогти студентам і викладачам з навчанням в умовах карантину. Також до кожного фільму і серіалу Netflix доклав всілякі навчальні матеріали – від презентацій до контактів експертів.

Зараз документальні фільми доступні лише англійською мовою, але найближчим часом з’являться субтитри на 12 мовах: якими саме – не уточнюється.

Зараз на YouTube можна подивитися такі документальні фільми:

Abstract: The Art of Design, перший сезон – серіал про мистецтво і філософію дизайну.

Babies (окремі серії) – серіал про те, як ростуть діти в перший рік свого життя. Рекомендується для перегляду з батьками.

Chasing Coral – фільм про спостереження за кораловими рифами. Рекомендується для перегляду з батьками.

Explained – епізоди серіалу, який пояснює самі речі – від кризи, пов’язаної з нестачею води, до гендерної нерівності.

Knock Down the House – фільм про чотирьох жінок, які боролися за місця в Конгресі США в 2018 році. Рекомендується для перегляду з батьками.

Our Planet – фільм про природне розмаїття планети – від джунглів і пустель до морів і лісів. Рекомендується для перегляду з батьками.

Period. End of Sentence – короткометражка про індійських жінок, які борються проти дискримінації. Рекомендується для перегляду з батьками.

The White Helmets – короткометражка про трьох волонтерів, які допомагають місцевим жителям в Сирії і Туреччині. Рекомендується для перегляду з батьками.

Zion – байопік про Зайона Кларка, борця з США, який народився без ніг. Рекомендується для перегляду з батьками.

13th – стрічка про тринадцяту поправку до Конституції США, що скасувала рабство.