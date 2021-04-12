Стрімінгова платформа Netflix представила новий трейлер кримінального трилера "Жінка у вікні" ("The Woman in the Window") з Емі Адамс у головній ролі.

Відео розміщено на YouTube-каналі сервісу.

Фільм повинен був вийти на Netflix ще у жовтні 2019 року, але через пандемію прем’єру перенесли на травень 2020 року. Потім реліз відклали ще на рік.

Сюжет фільму заснований на однойменному романі Деніела Меллорі.

Анна Фокс – дитячий психолог з Нью-Йорка, яка страждає агорафобією (боязнь відкритого простору) і більшу частину часу проводить вдома. Одного разу Анна випадково бачить у вікні, як на її сусідку напали з ножем. Жінка про все розповідає поліції, але їй не вірять, тому вона вирішує докопатися до правди самостійно.

Головні ролі зіграли Емі Адамс і Джуліанна Мур. Крім того, у фільмі знялися Гері Олдман, Ваятт Расселл, Ентоні Макі та Бряан Тайрі Генрі. Режисером картини виступив Джо Райт, сценарій написав драматург Трейсі Леттс.

Прем’єра фільму “Жінка у вікні” запланована на 14 травня 2021 року.