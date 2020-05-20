Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Як повідомлялося раніше, в серпні 2018 року віце-президент США Майк Пенс оголосив, що Сполучені Штати Америки, зіткнувшись зі зростаючою конкуренцією і погрозами з боку Росії і Китаю, мають намір створити військово-космічні сили до 2020 року. У 2019 Міністерство оборони США офіційно заснувало Космічне командування (SPACECOM) в складі американських збройних сил США.

Netflix зняв комедійний серіал “Космічні війська”. Серіал розповість історію американського генерала Марке Нейрде, що мріє очолити ВВС. Однак замість цього його призначають командиром Космічних сил – нового військового підрозділу армії США, створеного з ініціативи Дональда Трампа. Йому доручають відразу кілька завдань. По-перше, повернути присутність американців на Місяць. А по-друге, домогтися повного домінування в космосі.

Роль генерала військ Марка Нейрде дісталася акторові Стіву Кареллу, відомому за роллю Майкла Скотта в культовому серіалі “Офіс”. Також в серіалі знялися такі кінозірки, як Джон Малкович, Лайза Кудроу, Джиммі Янг і Діана Сильверс.

Прем’єра “Космічних сил” запланована на 29 травня.

Раніше Netflix поділилися першим кадрами нового серіалу.