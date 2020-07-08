Мультсеріал "Wizards" за сценарієм режисера Гільєрмо дель Торо сьомого серпня вийде на платформі Netflix.

Про це повідомляє Collider.

Це остання глава трілогії “Історії Аркадії”. У серіалі поєднаються світи трилогії, наповнені чарівнікамі, тролями та іншопланетянами.

У новій частині чарівник Дуксі відправляється в середньовічній Камелот.

Головного героя озвучить Колін О’Донохью. Такоже в серіалі присутні Лексі Медрано, Чарлі Сакстон, Стівен Ян, Девід Бредлі, Лена Хеді та Еміль Хірш.

Мульт-трилогія Гільєрмо дель Торо стартувала в 2016 году. Першим був серіал “Мисливці на тролів”, він удостоївся премії “Еммі”. Наступним було шоу “Троє з небес: Історії Аркадії”, воно виходило в 2018 и 2019 роках.