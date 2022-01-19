Про це йдеться на сайті американського видання Daily Variety.
Натхнений приголомшливим успіхом серіалів “Гра в кальмара”, “Клик пекла”, компанія Netflix, подвоїть обсяг корейського контенту у 2022 році. У заяві стрімінгу, йдеться, що цього року він випустить 25 корейських фільмів та серіалів, що є найбільшим щорічним випуском у країні на сьогодні.
У 2021 році Netflix інвестував понад пів мільярда доларів у корейський контент, а у 2022 році планує перевершити цю суму, хоча компанія і не розголошує точних цифр. За даними стрімінгу, сумарний час переглядів оригінальних корейських шоу, у 2021 році, виріс у шість разів у порівнянні з 2019 роком. “Гра в кальмара” стала найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію, компанія зазначає, зазначається, що 95% глядачів переглянули шоу за межами Кореї.
Важливим фактом для компанії є те, що багато з цих глядачів продовжили вивчати інший корейський контент.
Що стосується майбутніх проєктів, то серед них драма про виживання “Ми всі мертві” (прем’єра 28 січня 2022 року), адаптація іспанського серіалу “Паперовий дім”, “Паперовий дім: Корея – об’єднана економічна зона” та бойовик “Seoul Vibe” (“Сеул на драйві”) про події під час Олімпійських ігор 1988 року.
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