На стрімінговому сервісі Netflix з’явився 8-серійний документальний фільм про роботу шпигунів і розвідки "Шпигунське ремесло/Spycraft".

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, у серіалі розповідають про техніку і методи спецслужб на прикладі реальних історій. Серед головних героїв стали лідери ОУН Степан Бандера і Лев Ребет та колишній президент України Віктор Ющенко.

Серіал вже доступний до перегляду на Netflix. Трейлер з’явився на відеохостингу YouTube.

Зазначимо, що Бандері, Ребеті та Ющенку творці серіалу присвятили другу серію під назвою “Смертельні отрути”. У цій серії розповідається, як хіміки та інженери КДБ розробили пістолет з отруйним газом. Саме цей винахід використав агент Богдан Сташинський 12 жовтня 1957 року у Мюнхені, коли було вбито Лева Ребета. За допомогою удосконаленої версії такого пістолета Сташинський згодом вбив Степана Бандеру.

Після вбивств кілер переховувався, але у жовтні 1962 року постав перед судом у місті Карлсруе, де зізнався в обох злочинах.

У цій же серії розповідають історію отруєння третього українського президента Віктора Ющенка.

Наразі серіал озвучили англійською, турецькою та польською мовами. Однак вже доступні субтитри російською мовою.