Створення серіалу “Гра в кальмара” коштувало стрімінговому сервісу Netflix 21,4 мільйона доларів. Один епізод обійшовся у 2,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg.

За даними сервісу, перші дві хвилини південнокорейського шоу подивилися близько 132 мільйони людей за перші 23 дні з дати прем’єри.

89% глядачів переглянули більше однієї серії, а 66% – подивилися серіал повністю. Всього глядачі витратили понад 1,4 мільярда годин на перегляд.

Бюджет “Гри в кальмара” склав всього 21,4 мільйона доларів. Для порівняння, серіал “Корона” коштував стрімінгу 130 мільйонів доларів, а ситком “Друзі” – 118 мільйонів доларів.

Водночас Netflix очікує, що “Гра в кальмара” принесе компанії майже 900 мільйонів доларів.

Що відомо про серіал?

“Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний і знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася ще 17 вересня.

Головні ролі зіграли Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.

За сюжетом, група людей, що потребує грошей, отримує запрошення взяти участь у дитячих іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри. Учасники вмирають одне за одним. Відмовитися від гри неможливо. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), ті, хто програє, — загинуть.

Тепер стає очевидним — “Гра в кальмара” є одним з найвдаліших проєктів Netflix. Корейський серіал вже став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” та іспанський серіал “Паперовий будинок”.

Генеральний директор Netflix і голова відділу контенту Тед Сарандос заявив, що “Гра в кальмара” наближається до того, аби стати найпопулярнішим шоу платформи за всі часи. Лише трейлер на YouTube переглянули 23 млн разів.