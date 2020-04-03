Про це повідомляє портал Deadline.

Робота над серіалом повинна була стартувати влітку 2020 року, шоу повинні були знімати Netflix і Constantine Film.

Коли тепер почнуться зйомки – невідомо.

Голова ради директорів Constantin Film і виконавчий продюсер більшості проектів Мартін Московіц повідомив, що компанія змушена була припинити зйомки відразу 30 серіалів, переважно в Німеччині, Чехії та Румунії.

Справа в тому, що через спалах коронавірусу в більшості країн ввели карантин або надзвичайний стан. В результаті штаб-квартира Constantin Film і більшість офісів в різних частинах світу були закриті. Наприклад, Мартін Московіц зазначив, що в центральному зараз знаходиться всього кілька людей – з тих, які обов’язково повинні бути присутніми на робочому місці. Інші співробітники працюють віддалено.

Першу гру серії Resident Evil в жанрі survival-horror компанія Capcom випустила в 1996 році.