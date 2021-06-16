Американська платформа Netflix приступила до виробництва художнього серіалу про музичний стрімінговий сервіс Spotify.

Про це повідомляє видання Variety.

Шоу розповість історію створення та розвитку сервісу Spotify його засновниками Деніелом Еком і Мартіном Лорентсоном. Проєкт створюватимуть Йонас Лейонхуфвуд і Свен Карлссон – автори книги “Spotify Untold”, в основу якої лягли понад 70 інтерв’ю та раніше не використані джерела.

Також видання The Verge не виключає, що в серіалі як персонаж з’явиться Стів Джобс. Зазначається, що у “Spotify Untold” багато уваги приділялося протистоянню між Spotify й Apple, а Джобс згадував у своїй книзі протидію компанії Apple запуску Spotify у США.

Режисером став Пер-Олав Соренсен (“Додому на Різдво”), а головні ролі виконають Едвін Ендре (“Вікінги”), Ульф Стенберг (“Комісар Мартін Бек”) і Гізем Ердоган (“Халіфат”).

Серіал складатиметься з шести епізодів, прем’єра очікується у 2022 році.