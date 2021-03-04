Стрімінговий сервіс Netflix запустив власну версію TikTok, в якій можна дивитися кумедні ролики з фільмів і серіалів.

Про це пише The Verge.

Функція під назвою Fast Laughs поки працює тільки на операційній системі iOS і виглядає як окрема вкладка в застосунку Netflix.

У Fast Laughs потрапляють короткі фрагменти комедій, ситкомів або виступів стендап-коміків, які тривають від 15 до 45 секунд.

Якщо ролик сподобався, користувач може зберегти назву оригінального відео, щоб подивитися його пізніше. Також ролики можна оцінювати та постити в соціальних мережах, але не можна коментувати.

Зазначається, що створення Fast Laughs націлене на боротьбу за користувачів з сервісом коротких відео TikTok.