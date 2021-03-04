Про це пише The Verge.
Функція під назвою Fast Laughs поки працює тільки на операційній системі iOS і виглядає як окрема вкладка в застосунку Netflix.
У Fast Laughs потрапляють короткі фрагменти комедій, ситкомів або виступів стендап-коміків, які тривають від 15 до 45 секунд.
Якщо ролик сподобався, користувач може зберегти назву оригінального відео, щоб подивитися його пізніше. Також ролики можна оцінювати та постити в соціальних мережах, але не можна коментувати.
Зазначається, що створення Fast Laughs націлене на боротьбу за користувачів з сервісом коротких відео TikTok.
- Раніше повідомлялось, що популярна соціальна мережа Instagram тестує вертикальне гортання Stories. Така ж функція доступна у TikTok.