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Netflix запустив функцію «Включити що-небудь»: як вона працює

Стрімінгова платформа Netflix додала функцію "Включити що-небудь" для тих, хто не може визначитися, що подивитися.

Четвер, 29 квітня 2021, 14:06

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Бувають моменти, коли ми просто не хочемо приймати рішення. […] Іноді ви просто хочете відкрити Netflix і зануритися в нову історію. Ось чому ми створили Play Something – новий захоплюючий спосіб розслабитися і подивитися”, – йдеться в повідомленні.

Функція Play Something пропонує користувачам для перегляду фільми і серіали, ґрунтуючись на історії перегляду та алгоритмах, які передбачають, який саме контент буде цікавий для користувачів саме з такими смаками.

  • Стрімінгова платформа Netflix опублікувала трейлер з кадрами всіх фільмів, які вийдуть влітку цього року. Сервіс планує випускати картини щотижня.
Теги: відео, функція, Netflix

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