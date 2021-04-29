Netflix запустив функцію «Включити що-небудь»: як вона працює

Про це повідомила пресслужба компанії.
“Бувають моменти, коли ми просто не хочемо приймати рішення. […] Іноді ви просто хочете відкрити Netflix і зануритися в нову історію. Ось чому ми створили Play Something – новий захоплюючий спосіб розслабитися і подивитися”, – йдеться в повідомленні.
Функція Play Something пропонує користувачам для перегляду фільми і серіали, ґрунтуючись на історії перегляду та алгоритмах, які передбачають, який саме контент буде цікавий для користувачів саме з такими смаками.
- Стрімінгова платформа Netflix опублікувала трейлер з кадрами всіх фільмів, які вийдуть влітку цього року. Сервіс планує випускати картини щотижня.