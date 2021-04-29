Netflix запустив функцію «Включити що-небудь»: як вона працює

Стрімінгова платформа Netflix додала функцію "Включити що-небудь" для тих, хто не може визначитися, що подивитися.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Бувають моменти, коли ми просто не хочемо приймати рішення. […] Іноді ви просто хочете відкрити Netflix і зануритися в нову історію. Ось чому ми створили Play Something – новий захоплюючий спосіб розслабитися і подивитися”, – йдеться в повідомленні.

Функція Play Something пропонує користувачам для перегляду фільми і серіали, ґрунтуючись на історії перегляду та алгоритмах, які передбачають, який саме контент буде цікавий для користувачів саме з такими смаками.