Стримінговий гігант Netflix запустив власний онлайновий магазин з ексклюзивними речі, пов'язаними з серіалами і фільмами.

Про це повідомили на сайті компанії.

Онлайновий магазин Netflix.shop, на якому продаватимуть ексклюзивні лімітовані серії одягу і товарів для повсякденного життя, пов’язаних з шоу Netflix, вже доступний в США. Обіцяють, що найближчими місяцями магазин почне роботу і в інших країнах, але поки — жодних деталей.

Вже на сайті можна придбати вуличний одяг і фігурки за мотивами аніме “Ясуке” та “Едем”. Незабаром мають з’явитися товари, пов’язані з новим лого Netflix, “Відьмаком” та “Дуже дивними справами”, а також одяг і предмети декору, випущені разом з Лувром до виходу серіалу “Люпен”.