Про це повідомляє Deadline.

Обидва шоу розробить студія Legendary.

Шоураннерами проєктів виступлять Таша Хуо, яка буде трудиться над історією про шукачку пригод, і Брайан Даффилд, який займеться стрічкою про Кінг-Конга.

Мультсеріал про Лару Крофт буде заснований на відеоіграх, зокрема, на трилогії від Crystal Dynamics, яка завершилася в 2018 році.

Друге шоу – про Конга під назвою “Острів черепа” розповість про пригоди персонажів, що зазнали корабельної аварії, які намагаються втекти з таємничого небезпечного титульного острова.

Терміни виробництва обох проєктів поки не розкриваються.

