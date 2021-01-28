Про це повідомляє Deadline.

Обидва шоу розробить студія Legendary.

Шоураннерами проєктів виступлять Таша Хуо, яка буде трудиться над історією про шукачку пригод, і Брайан Даффилд, який займеться стрічкою про Кінг-Конга.

Мультсеріал про Лару Крофт буде заснований на відеоіграх, зокрема, на трилогії від Crystal Dynamics, яка завершилася в 2018 році.

Друге шоу – про Конга під назвою “Острів черепа” розповість про пригоди персонажів, що зазнали корабельної аварії, які намагаються втекти з таємничого небезпечного титульного острова.

Терміни виробництва обох проєктів поки не розкриваються.

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