Про це повідомляє Deadline.
Обидва шоу розробить студія Legendary.
Шоураннерами проєктів виступлять Таша Хуо, яка буде трудиться над історією про шукачку пригод, і Брайан Даффилд, який займеться стрічкою про Кінг-Конга.
Мультсеріал про Лару Крофт буде заснований на відеоіграх, зокрема, на трилогії від Crystal Dynamics, яка завершилася в 2018 році.
Друге шоу – про Конга під назвою “Острів черепа” розповість про пригоди персонажів, що зазнали корабельної аварії, які намагаються втекти з таємничого небезпечного титульного острова.
Терміни виробництва обох проєктів поки не розкриваються.
The most iconic heroine in video games is jumping to animation! Tomb Raider is a new anime series from @Legendary following Lara Croft after the events of the video-game reboot trilogy.
— NX (@NXOnNetflix) January 27, 2021
- Раніше у Мережі з’явився новий трейлер фільму “Tomb Raider: Лара Крофт” з Алісією Вікандер в головній ролі.