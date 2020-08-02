Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Крісло режисера займе Роб Леттеррман ( “Детектив Пікачу”, “Страшилки” і “Монстри проти прибульців”).

Відзначається, що стрічка буде поєднувати реальні зйомки з анімацією. Виробництвом стрічки також буде займатися студія Ubisoft Film & Television.

Реліз оригінальної “Beyond Good & Evil” відбувся ще в 2003 році. За сюжетом гри, 20-річна фотожурналістка Джейд, яка є головною героїнею, розкриває змову інопланетних загарбників.