Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Крісло режисера займе Роб Леттеррман ( “Детектив Пікачу”, “Страшилки” і “Монстри проти прибульців”).
Відзначається, що стрічка буде поєднувати реальні зйомки з анімацією. Виробництвом стрічки також буде займатися студія Ubisoft Film & Television.
Реліз оригінальної “Beyond Good & Evil” відбувся ще в 2003 році. За сюжетом гри, 20-річна фотожурналістка Джейд, яка є головною героїнею, розкриває змову інопланетних загарбників.
- Раніше стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу “The Witcher: Blood Origin” (“Відьмак: Походження крові”). Це буде приквел фентезійного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”), який вийшов у 2019 році.