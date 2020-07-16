Netflix зніме фільм, присвячений мореплавиці Джесіці Уотсон

Про це пише Variety.

У 2009 році Уотсон самотужки здійснила кругосвітній тур під вітрилом і стала наймолодшою мореплавицею. Вона перебувала в морі протягом 210 днів і повернулася в Сідней всього за три дні до свого 17-річчя.

“Це велика честь, що Netflix розповість мою історію. Я сподіваюся, що фільм надихне людей по всьому світу спробувати себе у вітрильному спорті і також слідувати вперед за пригодами”, – прокоментувала мореплавиця.

Режисером картини виступить Сара Спіллейн, а сценарій напише Кеті Рендалл.