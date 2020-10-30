Про це повідомляє видання The Sun.
Відомо, що подружжя погодилося на зйомки документального міні-серіалу, в якому поділиться палкими подробицями свого сімейного життя та ексклюзивними кадрами з особистого архіву.
Девід та Вікторія розкажуть про свої стосунки з першої зустрічі до теперішнього часу.
Частина документального проєкту запланована у форматі реаліті, тому оператори супроводжуватимуть пару на публічних заходах.
Інсайдер повідомив, що глядачі побачать іншу сторону Девіда, яку він ніколи не демонстрував на публіці. Пара дозволить використати ексклюзивні кадри з дитинства футболіста.
Прем’єра міні-серіалу запланована на літо 2021 року. Його створенням разом з командою Netflix займеться кінопродакшн Бекхема Studio 99.
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