Девід та Вікторія Бекхем уклали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix на понад 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє видання The Sun.

Відомо, що подружжя погодилося на зйомки документального міні-серіалу, в якому поділиться палкими подробицями свого сімейного життя та ексклюзивними кадрами з особистого архіву.

Девід та Вікторія розкажуть про свої стосунки з першої зустрічі до теперішнього часу.

Частина документального проєкту запланована у форматі реаліті, тому оператори супроводжуватимуть пару на публічних заходах.

Інсайдер повідомив, що глядачі побачать іншу сторону Девіда, яку він ніколи не демонстрував на публіці. Пара дозволить використати ексклюзивні кадри з дитинства футболіста.

Прем’єра міні-серіалу запланована на літо 2021 року. Його створенням разом з командою Netflix займеться кінопродакшн Бекхема Studio 99.