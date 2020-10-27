Американські компанії Netflix і Ubisoft знімуть серіал за мотивами всесвіту відеоігор Assassin's Creed.

Про це Netflix повідомляє у Twitter.

Продюсерами виступлять Джейсон Олтман і Даніель Крейнік з Ubisoft.

Творці планують відразу кілька проектів – в тому числі і анімаційний фентезі-серіал серіал.

У нього поки немає ні назви, ні дати релізу.

Це не перша екранізація знаменитої гри – в 2016 році вийшов фільм з Майклом Фассбендером і Маріон Котійяр, але він не отримав визнання ні публіки, ні критиків.