Про це повідомляє журнал People.

Проєкт, який наразі знаходиться в розробці, буде присвячений “походженню королеви Шарлотти”. Роль Шарлотти в оригінальному серіалі виконала Голда Рошевель.

Зокрема, серіал розповість про сходження і любовне життя молодої королеви, а також про історії юних Вайолет Бріджертон і леді Денбері.

“Багато глядачів ніколи не знали історію королеви Шарлотти до того, як Бріджертони привели її в світ, і я дуже рада, що цей новий серіал ще більше розширить її історію і світ Бріджертонів”, – заявила керівниця відділу глобального телебачення Netflix Бела Баджарія.

All Hail The Queen!

Thrilled to announce we’re expanding the Bridgerton universe with a limited series that will tell Queen Charlotte’s origin story — the series will also feature young Violet Bridgerton and young Lady Danbury pic.twitter.com/nshBfETMdN

— Netflix (@netflix) May 14, 2021