Бренд New Balance випустив кросівки для пива в колаборації з американським виробником Miller Lite.

Про це повідомляє видання High Snobiety.

Кросівки для пива від New Balance мають практичне призначення: вони зможуть зберігати напої прохолодними в спекотні літні місяці.

Нова модель була створена на основі New Balance 624 Trainer та отримала назву Shoezie.

Незвичний виріб створили до Дня батька, який відзначатимуть 20 червня. Цьому дню присвячена і спільна рекламна кампанія брендів.

Shoezie є безплатними, але отримати їх можна тільки за попереднім замовленням і тільки на території Сполучених Штатів.