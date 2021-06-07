Про це повідомляє видання High Snobiety.
Кросівки для пива від New Balance мають практичне призначення: вони зможуть зберігати напої прохолодними в спекотні літні місяці.
Нова модель була створена на основі New Balance 624 Trainer та отримала назву Shoezie.
Незвичний виріб створили до Дня батька, який відзначатимуть 20 червня. Цьому дню присвячена і спільна рекламна кампанія брендів.
Shoezie є безплатними, але отримати їх можна тільки за попереднім замовленням і тільки на території Сполучених Штатів.
- Раніше стало відомо, що засновник нью-йоркської марки Aimé Leon Dore Тедді Сантіс став креативним директором New Balance Made in USA.